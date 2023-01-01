 +7 (928) 22-32-444

Мы открыты ежедневно с 09:00 до 22:00

+7 (928) 22-32-444

Автопарк

Условия

Доставка

Отзывы

+7 (928) 22-32-444

dmtavto@gmail.com

WhatsApp 

Telegram

© 2023 DMT AVTO

Time Comfort Service

Аренда автомобилей в Анапе

Выбрать автомобиль
Смотреть автопарк

Анапа аэропорт

Анапа ж/д вокзал

Сервис

Группа 3

Группа 3

Аренда автомобилей в Анапе

Time Comfort Service


Автопрокат без залога. Без ограничений.










Автопрокат без залога, без ограничений 





Выберите автомобиль для аренды

Выберите автомобиль для аренды

Volkswagen Passat

Кузов: седан

Коробка: автомат

Двигатель: 1.8 , 152 л.с.

от 3200 ₽ / сутки

Подробнее

Peugeot 308

Кузов: седан

Коробка: автомат

Двигатель: 1.6 , 120 л.с.

от 1400 ₽ / сутки

Подробнее

Kia Ceed

Кузов: хэтчбек

Коробка: автомат

Двигатель: 1.6 , 129 л.с.

от 1900 ₽ / сутки

Подробнее

Kia Optima

Кузов: седан

Коробка: автомат

Двигатель: 2.4 , 188 л.с.

от 3900 ₽ / сутки

Подробнее

Hyundai Solaris 

Кузов: седан

Коробка: автомат

Двигатель: 1.6 , 123 л.с.

от 1700 ₽ / сутки

Подробнее

Audi A3

Кузов: седан

Коробка: автомат

Двигатель: 1.4 , 125 л.с.

от 3500 ₽ / сутки

Подробнее

Peugeot 308cc

Кузов: кабриолет

Коробка: автомат

Двигатель: 1.6 , 150 л.с.

от 4500 ₽ / сутки

Toyota Verso (6 мест)

Кузов: универсал

Коробка: автомат

Двигатель: 1.8 , 147 л.с.

от 2400 ₽ / сутки

Ford Focus

Кузов: седан

Коробка: автомат

Двигатель: 1.6 , 105 л.с.

от 1900 ₽ / сутки

Kia Rio New

Кузов: седан

Коробка: автомат

Двигатель: 1.6 , 123 л.с.

от 2400 ₽ / сутки

Подробнее

Hyundai Solaris New

Кузов: седан

Коробка: автомат

Двигатель: 1.6 , 123 л.с.

от 2400 ₽ / сутки

Подробнее

Kia Rio

Кузов: седан

Коробка: автомат

Двигатель: 1.6 , 123 л.с.

от 1700 ₽ / сутки

Подробнее

Toyota Camry

Кузов: седан

Коробка: автомат

Двигатель: 2 , 150 л.с.

от 4500 ₽ / сутки

Подробнее

Volkswagen Polo

Кузов: седан

Коробка: автомат

Двигатель: 1.6 , 105 л.с.

от 1900 ₽ / сутки

Подробнее

Skoda Oktavia

Кузов: седан

Коробка: автомат

Двигатель: 1.6 , 110 л.с.

от 2400 ₽ / сутки

Подробнее

Kia Rio

Кузов: седан

Коробка: автомат

Двигатель: 1.6 , 123 л.с.

от 2100 ₽ / сутки

Подробнее

Hyundai Solaris

Кузов: хэтчбек

Коробка: автомат

Двигатель: 1.6 , 123 л.с.

от 1700 ₽ / сутки

Подробнее

Nissan Sentra

Кузов: седан

Коробка: автомат

Двигатель: 1.6 , 117 л.с.

от 2400 ₽ / сутки

Подробнее

Удобная коммуникация 
с клиентами

Автопрокат DMT  в Анапе  - качественная услуга для всех!
В сегодняшнем ритме жизни людям необходима мобильность и быстрота, ведь современные условия диктуют свои правила, и без транспортного средства обойтись порой невозможно. Благодаря автопрокату,  человек может интересно провести свой отпуск, путешествуя по самым красивым и не массовым туристическим маршрутам, быстро решить все накопившиеся вопросы в командировке, или воспользоваться арендованной машиной, пока свое авто в ремонте. Аренда машин в Анапе  дарит всем возможность  подобрать машину любого класса и марки уже сейчас.

Написать в WatsApp
Написать в Telegram

Удобная коммуникация 
с клиентами

Удобная коммуникация 
с клиентами

Написать в Telegram
Написать в WatsApp

Автопрокат DMT  в Анапе  - качественная услуга для всех!
В сегодняшнем ритме жизни людям необходима мобильность и быстрота, ведь современные условия диктуют свои правила, и без транспортного средства обойтись порой невозможно. Благодаря автопрокату,  человек может интересно провести свой отпуск, путешествуя по самым красивым и не массовым туристическим маршрутам, быстро решить все накопившиеся вопросы в командировке, или воспользоваться арендованной машиной, пока свое авто в ремонте. Аренда машин в Анапе  дарит всем возможность  подобрать машину любого класса и марки уже сейчас.

DMT
AVTO

Нашим сотрудникам была поставлена высокая планка качества обслуживания.  У нас всегда индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы всегда предлагаем  лучший вариант автомобиля согласно вашим критериям, бюджету и  пожеланиям. Также у нас в наличии качественное доп. оборудование, а именно: детские кресла, навигаторы, видеорегистраторы, зарядки для телефонов.

DMT
AVTO

Наши контакты

Наши контакты

+7 (928) 22-32-444г. Анапа ул. Краснодарская 66В