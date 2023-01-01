Аренда автомобилей в Анапе

Volkswagen Passat
Кузов: седан
Коробка: автомат
Двигатель: 1.8 , 152 л.с.
от 3200 ₽ / сутки
Peugeot 308
Кузов: седан
Коробка: автомат
Двигатель: 1.6 , 120 л.с.
от 1400 ₽ / сутки
Kia Ceed
Кузов: хэтчбек
Коробка: автомат
Двигатель: 1.6 , 129 л.с.
от 1900 ₽ / сутки
Kia Optima
Кузов: седан
Коробка: автомат
Двигатель: 2.4 , 188 л.с.
от 3900 ₽ / сутки
Hyundai Solaris
Кузов: седан
Коробка: автомат
Двигатель: 1.6 , 123 л.с.
от 1700 ₽ / сутки
Audi A3
Кузов: седан
Коробка: автомат
Двигатель: 1.4 , 125 л.с.
от 3500 ₽ / сутки
Peugeot 308cc
Кузов: кабриолет
Коробка: автомат
Двигатель: 1.6 , 150 л.с.
от 4500 ₽ / сутки
Toyota Verso (6 мест)
Кузов: универсал
Коробка: автомат
Двигатель: 1.8 , 147 л.с.
от 2400 ₽ / сутки
Ford Focus
Кузов: седан
Коробка: автомат
Двигатель: 1.6 , 105 л.с.
от 1900 ₽ / сутки
Kia Rio New
Кузов: седан
Коробка: автомат
Двигатель: 1.6 , 123 л.с.
от 2400 ₽ / сутки
Hyundai Solaris New
Кузов: седан
Коробка: автомат
Двигатель: 1.6 , 123 л.с.
от 2400 ₽ / сутки
Kia Rio
Кузов: седан
Коробка: автомат
Двигатель: 1.6 , 123 л.с.
от 1700 ₽ / сутки
Toyota Camry
Кузов: седан
Коробка: автомат
Двигатель: 2 , 150 л.с.
от 4500 ₽ / сутки
Volkswagen Polo
Кузов: седан
Коробка: автомат
Двигатель: 1.6 , 105 л.с.
от 1900 ₽ / сутки
Skoda Oktavia
Кузов: седан
Коробка: автомат
Двигатель: 1.6 , 110 л.с.
от 2400 ₽ / сутки
Kia Rio
Кузов: седан
Коробка: автомат
Двигатель: 1.6 , 123 л.с.
от 2100 ₽ / сутки
Hyundai Solaris
Кузов: хэтчбек
Коробка: автомат
Двигатель: 1.6 , 123 л.с.
от 1700 ₽ / сутки
Nissan Sentra
Кузов: седан
Коробка: автомат
Двигатель: 1.6 , 117 л.с.
от 2400 ₽ / сутки
Автопрокат DMT в Анапе - качественная услуга для всех!
В сегодняшнем ритме жизни людям необходима мобильность и быстрота, ведь современные условия диктуют свои правила, и без транспортного средства обойтись порой невозможно. Благодаря автопрокату, человек может интересно провести свой отпуск, путешествуя по самым красивым и не массовым туристическим маршрутам, быстро решить все накопившиеся вопросы в командировке, или воспользоваться арендованной машиной, пока свое авто в ремонте. Аренда машин в Анапе дарит всем возможность подобрать машину любого класса и марки уже сейчас.
Автопрокат DMT в Анапе - качественная услуга для всех!
В сегодняшнем ритме жизни людям необходима мобильность и быстрота, ведь современные условия диктуют свои правила, и без транспортного средства обойтись порой невозможно. Благодаря автопрокату, человек может интересно провести свой отпуск, путешествуя по самым красивым и не массовым туристическим маршрутам, быстро решить все накопившиеся вопросы в командировке, или воспользоваться арендованной машиной, пока свое авто в ремонте. Аренда машин в Анапе дарит всем возможность подобрать машину любого класса и марки уже сейчас.
Нашим сотрудникам была поставлена высокая планка качества обслуживания. У нас всегда индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы всегда предлагаем лучший вариант автомобиля согласно вашим критериям, бюджету и пожеланиям. Также у нас в наличии качественное доп. оборудование, а именно: детские кресла, навигаторы, видеорегистраторы, зарядки для телефонов.
+7 (928) 22-32-444г. Анапа ул. Краснодарская 66В